تأجيل مباريات دور الثمانية من كأس غزة

غزة/ وائل الحلبي:

قرَّر اتحاد كرة القدم تأجيل إقامة مباريات دور الثمانية من كأس غزة 2023، والتي كان من المقرَّر إقامتها بداية الأسبوع المقبل.

وجاء قرار الاتحاد في ظل اقتراب بطولة الدوري من انطلاقتها، حيث ستقام مباريات دور الثمانية في موعد يحدّده الاتحاد بعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وتأهلت 8 فِرق للدور ربع النهائي من بطولة كأس غزة، حيث سيواجه الصداقة جاره خدمات الشاطئ في ديربي المخيم، بينما يلعب اتحاد خان يونس مع شباب جباليا، ويواجه شباب رفح نظيره اتحاد بيت حانون، في حين يقابل اتحاد الشجاعية نظيره أهلي النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين