فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تأجيل مباريات دور الثمانية من كأس غزة

"سلطة الأراضي" بغزة تطرح أراضي حكومية للإيجار الزراعي

الحركة النسائية تفتتح ملتقى عبق الشبابي

الكتلة الإسلامية تكرّم المتفوقات بالثانوية العامة في غرب غزة

إصابة مستوطنَيْن في عملية إطلاق نار بطولية في الأغوار

وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد.. تعرَّف إلى سيرته

انطلاق "معسكر 27" أول معسكر تدريبي رقمي لأجل فلسطين

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس

الثريا للإعلام تعقد برنامج التدريب الشامل بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية

بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة لشوارع رئيسة وفرعية في المدينة

تأجيل مباريات دور الثمانية من كأس غزة

02 اغسطس 2023 . الساعة 14:32 بتوقيت القدس
...
تأجيل مباريات دور الثمانية من كأس غزة
غزة/ وائل الحلبي:

قرَّر اتحاد كرة القدم تأجيل إقامة مباريات دور الثمانية من كأس غزة 2023، والتي كان من المقرَّر إقامتها بداية الأسبوع المقبل.

وجاء قرار الاتحاد في ظل اقتراب بطولة الدوري من انطلاقتها، حيث ستقام مباريات دور الثمانية في موعد يحدّده الاتحاد بعد انطلاق بطولة الدوري الممتاز.

وتأهلت 8 فِرق للدور ربع النهائي من بطولة كأس غزة، حيث سيواجه الصداقة جاره خدمات الشاطئ في ديربي المخيم، بينما يلعب اتحاد خان يونس مع شباب جباليا، ويواجه شباب رفح نظيره اتحاد بيت حانون، في حين يقابل اتحاد الشجاعية نظيره أهلي النصيرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كأس غزة #مباريات #دور الثمانية #تأجيل مباريات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة