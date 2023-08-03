3 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1492 كريستوفر كولومبوس و88 بخاراً يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد.

كريستوفر كولومبوس و88 بخاراً يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد. 1914 ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى.

ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى. 1931 عقد المؤتمر الإسلامي في نابلس للرد على القرارات البريطانية الرامية إلى تهويد فلسطين.

عقد المؤتمر الإسلامي في نابلس للرد على القرارات البريطانية الرامية إلى تهويد فلسطين. 1963 تأسيس الاتحاد العام لعمال فلسطين.

تأسيس الاتحاد العام لعمال فلسطين. 1986 الاتحاد السوفيتي يستأنف اتصالاته الدبلوماسية مع (إسرائيل).

الاتحاد السوفيتي يستأنف اتصالاته الدبلوماسية مع (إسرائيل). 1987 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يصدر القرار رقم 169 الذي يشجب منع الكيان العبري إقامة ميناء بحري تجاري في قطاع غزة.

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يصدر القرار رقم 169 الذي يشجب منع الكيان العبري إقامة ميناء بحري تجاري في قطاع غزة. 1989 حركة فتح تتبنى إستراتيجية المفاوضات والحل السلمي التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني المعقود في الجزائر عام 1988م.

حركة فتح تتبنى إستراتيجية المفاوضات والحل السلمي التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني المعقود في الجزائر عام 1988م. 2009 مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو.

مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو. 2010 اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديسة الحدودية.

اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديسة الحدودية. 2011 بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهم القتل العمد والفساد.

بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهم القتل العمد والفساد. 2014 كتائب القسام تكشف عن صنع مهندسيها بندقية قنص من عيار 14.5 ملم، ذات مدى قاتل 2 كم، وتطلق عليها اسم "غول" تيمنًا بالشهيد القسامي القائد عدنان الغول.

كتائب القسام تكشف عن صنع مهندسيها بندقية قنص من عيار 14.5 ملم، ذات مدى قاتل 2 كم، وتطلق عليها اسم "غول" تيمنًا بالشهيد القسامي القائد عدنان الغول. 2014 اغتيال القيادي في سرايا القدس دانيال منصور باستهداف طائرات العدو لمنزله.

اغتيال القيادي في سرايا القدس دانيال منصور باستهداف طائرات العدو لمنزله. 2016 300 راكبًا ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي.

300 راكبًا ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي. 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 18 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 689 ألف حالة وفاة وحوالي عشرة ملايين و690 ألف حالة تماثلت للشفاء.

المصدر / فلسطين أون لاين