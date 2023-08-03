3 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 3 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1492 كريستوفر كولومبوس و88 بخاراً يبدؤون رحلة لاكتشاف العالم الجديد.
- 1914 ألمانيا تعلن الحرب على فرنسا في بداية الحرب العالمية الأولى.
- 1931 عقد المؤتمر الإسلامي في نابلس للرد على القرارات البريطانية الرامية إلى تهويد فلسطين.
- 1963 تأسيس الاتحاد العام لعمال فلسطين.
- 1986 الاتحاد السوفيتي يستأنف اتصالاته الدبلوماسية مع (إسرائيل).
- 1987 مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يصدر القرار رقم 169 الذي يشجب منع الكيان العبري إقامة ميناء بحري تجاري في قطاع غزة.
- 1989 حركة فتح تتبنى إستراتيجية المفاوضات والحل السلمي التي أقرها المجلس الوطني الفلسطيني المعقود في الجزائر عام 1988م.
- 2009 مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية علي خامنئي يصادق على فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو.
- 2010 اشتباكات بين قوات الجيش اللبناني وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديسة الحدودية.
- 2011 بدء محاكمة الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك بتهم القتل العمد والفساد.
- 2014 كتائب القسام تكشف عن صنع مهندسيها بندقية قنص من عيار 14.5 ملم، ذات مدى قاتل 2 كم، وتطلق عليها اسم "غول" تيمنًا بالشهيد القسامي القائد عدنان الغول.
- 2014 اغتيال القيادي في سرايا القدس دانيال منصور باستهداف طائرات العدو لمنزله.
- 2016 300 راكبًا ينجون بعد تحطم طائرة كانت تقلهم واحتراقها في مطار دبي الدولي.
- 2020 عدد الإصابات المؤكدة بجائحة كورونا يتخطّى حاجز 18 مليون شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 689 ألف حالة وفاة وحوالي عشرة ملايين و690 ألف حالة تماثلت للشفاء.
المصدر / فلسطين أون لاين