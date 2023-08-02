الكتلة الإسلامية تكرّم المتفوقات بالثانوية العامة في غرب غزة

كرَّمت الكتلة الإسلامية بمنطقة غرب غزة الطالبات المتفوقات في الثانوية العامة خلال حفل حمل عنوان "درع القدس" وذلك في قاعة الشاليهات على شاطئ بحر غزة.

من جهته، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حماد الرقب، أن كل محاولات الاحتلال الإسرائيلي لثني الشعب الفلسطيني عن قضيته باءت بالفشل، وأن الفلسطيني يرسم بسلاح العلم والمقاومة طريق النصر والتحرير.

وأوضح الرقب في كلمة له، أن ما شهده قطاع غزة خلال الأشهر الماضية من عدوان إرهابي استهدف المدنيين، لم يؤثر على عزيمة الطالبات في تفوقهم بمسيرتهم التعليمية وحصولهم على أعلى الدرجات.

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من جهتها، أكدت مسؤولة الكتلة الإسلامية بغرب غزة، أسماء العابد، أن الكتلة متمسّكة بقضاياها الوطنية الثابتة، وأن قضية الأقصى والأسرى ستظل حاضرة في جميع أنشطتها وفعالياتها للمساهمة في إنشاء جيل يناصر قضيته في كل الميادين، مشيدةً بدور الطالبات المتفوقات وما حققنه من إنجازٍ وتميز رغم الظروف التي شهدتها مدينة غزة خلال الأشهر الماضية.

ووجَّهت العابد تحية فخر واعتزاز للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وخاصة طلاب الثانوية العامة وعلى رأسهم الشهداء منهم من حوَّلوا أقلامهم إلى بنادق ووقفوا سداً منيعاً أمام محاولات الاحتلال في القضاء على المقاومة في الضفة.

وفي كلمة للمتفوقات، قالت الطالبة فرح سالم "ما نعيشه اليوم من نجاح وتفوق، ما هو إلا حصاد الجد والتعب والإصرار على التفوق وتحقيق الطموحات، وإننا في هذا اليوم نوجّه التحية لمعلماتنا اللواتي حرصن على تقديم المنهاج بما يتوافق مع الطلاب وقدراتهم التعليمية"، معبّرة عن شكرها للكتلة الإسلامية على دورها البارز في الاهتمام بالطلاب وما تقدّمه من رعاية لهم.

وتخلَّل الحفل فقرات فنية ودبكة شعبية، إضافة إلى فقرة توزيع الشهادات والهدايا للطالبات المتفوقات المشاركات في الحفل.













المصدر / فلسطين أون لاين