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بالصور إصابة مستوطنَيْن في عملية إطلاق نار بطولية في الأغوار

02 اغسطس 2023 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار

أُصيب مستوطنان اليوم الأربعاء، في عملية إطلاق بطولية في منطقة الحمرا بالأغوار، فيما انسحب المنفذ من المكان.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن عدد المصابين في عملية الحمراء ارتفع إلى 2 - مستوطِنة 31 عامًا أصيبت بجروح طفيفة، وآخر مصاب بالهلع.

وأغلقت قوات جيش الاحتلال حاجز الحمرا بالأغوار في كلا الاتجاهين وأعاقت حركة المركبات.

وقالت قناة كان العبرية، إن عملية اليوم بالأغوار وقعت في منطقة قريبة جدًا من مكان عملية إطلاق نار حدثت قبل 4 أشهر وأدَّت لمقتل 3 مستوطِنات.

وانطلقت دعوات شبابية لحذف تسجيل كاميرات المحال التجارية والمنازل في محيط مكان تنفيذ عملية الأغوار.

جاءت العملية بعد يومٍ واحدٍ من عملية "معاليه أدوميم" التي نفذها الشهيد مهند مزارعة وأسفرت عن إصابةِ 6 مستوطنين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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