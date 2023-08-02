فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

وفاة الشاعر الفلسطيني الكبير زكريا محمد.. تعرف على سيرته

الثريا للاعلام تعقد برنامج التدريب الشامل بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية

بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة لشوارع رئيسة وفرعية في المدينة

إيران تكشف عن سفن مزوَّدة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

"الأردن" يعلن اعتقال "إسرائيلي" حاول التسلّل إلى المملكة

"الإغاثة الزراعية" تؤكد أهمية إقرار مشروع القانون الزراعي وتفعيل الخطط التنموية

ترحيب في مواقع التواصل بنتائج التحقيقات الحكومية بغزة

ترمب يمْثل أمام المحكمة مساء الخميس في واشنطن

أمن السلطة يعتقل الكاتب حسام أبو النصر على خلفية مقالات معارضة

"الكراديش".. وجبة تراثية بسيطة مذاقها شهي وفوائدها جمّة

الثريا للاعلام تعقد برنامج التدريب الشامل بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية

02 اغسطس 2023 . الساعة 12:58 بتوقيت القدس
...
الثريا للاعلام تعقد برنامج التدريب الشامل بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية

عقد مركز التدريب بمؤسسة الثريا للاتصال والإعلام برنامجاً تدريبياً بعنوان (التدريب الشامل لفنون الإعلام)، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بواقع (40) ساعة تدريبية، بمشاركة ثلة من المدربين المتخصصين في المجال الإعلامي وبحضور عدد من المشاركين والمهتمين، وباستضافة كريمة من المكتب الإعلامي الحكومي.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي رياض البيطار على أهمية البرنامج التدريبي لتأهيل كادر إعلامي قادر على رسم الهوية الحقيقة لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال أنماط وفنون الإعلام المختلفة عبر وسائله المتعددة، مشيرًا إلى أن الإعلام هو المرآة التي تعكس صورة الوزارة وتبين أنشطتها وفعالياتها للمجتمع.

وشكر البيطار مركز تدريب الثريا على مبادرته في إعداد وتنظيم البرنامج التدريبي الشامل وتوجيه المؤسسة للجهود بتكاملية تعزز جهود الوزارة لنقلها إلى المجتمع.

وأوضحت م. ميادة حبوب منسقة مركز التدريب أن البرنامج يأتي منسجمًا مع أهداف الثريا التي تسعى للتكامل مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المحلي، والمهتمين بالتدريب الاعلامي لتأهيل الخريجين والمهتمين لسوق العمل.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي تعدها الثريا ضمن خطة متكاملة للتدريب.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطاع غزة #وزارة التنمية #الثريا للإعلام #برنامج تدريب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة