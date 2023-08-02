الثريا للإعلام تعقد برنامج التدريب الشامل بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية

عقد مركز التدريب بمؤسسة الثريا للاتصال والإعلام برنامجاً تدريبياً بعنوان (التدريب الشامل لفنون الإعلام)، بالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية بواقع (40) ساعة تدريبية، بمشاركة ثلَّة من المدربين المتخصصين في المجال الإعلامي وبحضور عدد من المشاركين والمهتمين، وباستضافة كريمة من المكتب الإعلامي الحكومي.

وأكد المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي رياض البيطار على أهمية البرنامج التدريبي لتأهيل كادر إعلامي قادر على رسم الهوية الحقيقية لوزارة التنمية الاجتماعية من خلال أنماط وفنون الإعلام المختلفة عبر وسائله المتعدّدة، مشيرًا إلى أن الإعلام هو المرآة التي تعكس صورة الوزارة وتبيّن أنشطتها وفعالياتها للمجتمع.

وشكر البيطار مركز تدريب الثريا على مبادرته في إعداد وتنظيم البرنامج التدريبي الشامل وتوجيه المؤسسة للجهود بتكاملية تعزز جهود الوزارة لنقلها إلى المجتمع.

وأوضحت م. ميادة حبوب منسقة مركز التدريب أن البرنامج يأتي منسجمًا مع أهداف الثريا التي تسعى للتكامل مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المحلي، والمهتمين بالتدريب الاعلامي لتأهيل الخريجين والمهتمين لسوق العمل.

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة من الدورات والبرامج التي تعدها الثريا ضمن خطة متكاملة للتدريب.

المصدر / فلسطين أون لاين