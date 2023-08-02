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بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة لشوارع رئيسة وفرعية في المدينة

02 اغسطس 2023 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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صيانة شوارع في مدينة غزة- أرشيف

نفذت بلدية غزة، اليوم الأربعاء، أعمال صيانة في شوارع ومناطق مختلفة من المدينة خلال شهر يوليو / تموز الماضي ضمن جهود تحسين حالة الشوارع وتسهيل الحركة المرورية عليها.

وأفاد رئيس قسم صيانة الطرق رامي قنديل، في بيان صحفي، أنه تم استخدام نحو 7500 مترا مربعا من البلاط الخاص بالشوارع و20 طنا من مادة الإسفلت البارد في أعمال الصيانة، موضحاً أن الشوارع التي شملتها أعمال الصيانة هي؛ شارع الجماقية، وشارع المؤسسة، وشارع سعد صايل، وشارع بغداد، وشارع عمان، وشارع خليل القوقا، وشارع يوسف العظمة، وشارع الصبرة، وشارع الثورة، وشارع أم الليمون، بالإضافة إلى شارع فلسطين، وشارع القدس.

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وأوضح أن أعمال الصيانة شملت أيضاً؛ شارع الجلاء، وشارع عون الشوا، وشارع صيام، وشارع المنطار، وشارع الوحدة، وشارع عز الدين القسام، وشارع أحمد الجعبري، وشارع، وكمال ناصر، شارع عمر بن الخطاب، وشارع على المغربي، وشارع زكي خيال، وشارع اللد والرملة، وشارع جمال عبد الناصر، وشارع خليل الوزير.

وبين أنه تم إجراء الصيانة لعدة أرصفة منها؛ رصيف شارع كمال ناصر جنوب بركة الشيخ رضوان، ورصيف شارع أحمد عبد العزيز خلف مستشفى الولادة، ورصيف شارع زكي خيال بالقرب من مدرسة أحمد شوقي.

يُذكر أن بلدية غزة كانت قد اعتمدت عدة معايير لإجراء الصيانة للشوارع والطرق وتحقيق الأولوية ومن هذه المعايير؛ وجود مؤسسات خدماتية كالمدارس والمستشفيات، وحيوية الشارع وكثافة الحركة المرورية عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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