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إيران تكشف عن سفن مزوَّدة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

02 اغسطس 2023 . الساعة 12:29 بتوقيت القدس
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إيران تكشف عن سفن مزوَّدة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر

كشفت القوات البحرية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني عن سفن جديدة مزوَّدة بصواريخ يصل مداها إلى 600 كيلومتر، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة في الخليج، بحسب ما أوردته "رويترز".

جاء الإعلان خلال تدريب عسكري قبالة ساحل جزيرة أبو موسى، وهي واحدة من ثلاث جزر إماراتية تحتلها إيران في الخليج العربي.

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ونقلت وكالة "تسنيم" التابعة لـ"الحرس الثوري" عن علي رضا تنكسيري، قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الإشارة إلى الحاجة للدفاع عن الجزر.

والشهر الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مزيداً من الطائرات المقاتلة من طراز "إف - 35" و"إف - 16" إلى جانب سفينة حربية إلى الشرق الأوسط في محاولة لمراقبة الممرات المائية الرئيسة في المنطقة بعد احتجاز إيران سفن شحن تجارية في الأشهر القليلة الماضية.

 

المصدر / وكالات
#الإمارات #الولايات المتحدة #ايران #مقاتلات حديثة

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