ترحيب في مواقع التواصل بنتائج التحقيقات الحكومية بغزة

غزة/ محمد شويدح:

لاقت نتائج لجنة التحقيق الحكومية بحادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في حملة إزالة تعديات نفذتها بلدية خان يونس، ترحيبًا شعبيًا وإشادة في مواقع التواصل الاجتماعي بقرارات لجنة متابعة العمل الحكومي.

وأشادت شخصيات وناشطون بالمتابعة الحكومية للجان التحقيق وتنفيذ قراراتها، مؤكدين أهمية إرساء القوانين.

وكتب د. موسى أبو جليدان على صفحته في "فيسبوك": "الأخطاءُ ظاهرةٌ صحيَّةٌ في الأداء الحركي والحكومي إلَّا أن تُقرّرَ وتُمرَّرَ وتُبرَّرَ، لكنْ إذا عولجت بعدالةٍ تنصفُ المظلوم، وتردعُ الغشوم فهذا علامةُ طُهرٍ ونقاءٍ، وحزمٍ ومضاء، تستحقُ التقدير والثناء".

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وأوضح أبو جليدان أن "ما صدرَ عن لجنة التحقيق في وفاة المرحوم شادي أبو قوطة، والمتابعة الوازنة على أعلى المستويات معلمٌ بارزٌ على صوابية المنهاج، والصدق في تقويم ما يطرأ من اعوجاج، فبارك المولى السعْي، وحصَّن شعبنا باليقظة والوعي، ودفع عنا شرورَ أهل النفاق، وأحبط كيدَ رُعاة الفرقةِ والشقاق".

وكتب د. نائل بن غازي على صفحته في "فيسبوك": "قرارات صائبة من الحكومة وموقف مسؤول من حركة المقاومة الإسلامية حماس، وموقف مشرّف ومقدَّر من عائلة أبو قوطة".

وغرَّد أدهم شراب على صفحته في "فيسبوك": "ما قامت به الحكومة من سرعة إجراءات وإعلان نتيجة التحقيقات بعد ٧٢ ساعة فقط، يدل بما لا يدع مجالًا للشك من هو حريص على إحقاق الحق وعدم طمس الحقيقة أيّاً كانت نتائجها وإعلانها على الرأي العام دون تردّد".

وتساءل شراب: "استفسار للمختصين؟ ماذا حدث في لجنة اغتيال نزار بنات؟".

وكانت قوة أمنية من جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة أقدمت على اغتيال الناشط السياسي نزار بنات في 24 يونيو 2021م في حين لا يزال قتلته طلقاء، بحسب العائلة.

ونشر كمال صبحي على صفحته في "فيسبوك": "عندما يسود العدل والقانون يشعر الناس بالرضى والقبول رغم الألم والمعاناة.. ارتياح عام من نتائج لجنة التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة".

وكتب سامي محمد على صفحته في "فيسبوك": "إنفاذ القانون دون تحيّز أو طبطبة يضمن الحق لصاحبه والرضى الحقيقي، وهو ما خلصت إليه لجنة التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة مما انعكس ارتياحًا على ذويه، لا أن يبقى ألم القهر متربعًا على عرش المظلوم وعائلته تنتظر من ينصفها".

يُذكر أن عائلة أبو قوطة عبَّرت عن ارتياحها بنتائج وقرارات لجنة التحقيق بظروف وفاة ابنها، مشيدة بتلك القرارات.

وشكرت العائلة لجنة التحقيق والحكومة وحركة حماس على موقفهم منذ لحظة الحدث، مؤكدة ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملًا.

المصدر / فلسطين أون لاين