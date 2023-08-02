وظيفة شاغرة في الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

إعلان توظيف صادر عن الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية يعلن فيه عن وظيفة شاغرة بقطاع غزة بمسمى وظيفي منسق الاتصال والمناصرة (Communication and advocacy coordinator).

المهام والمسؤوليات الرئيسية:

- التمثيل المهني لـ PFI أمام المؤسسات والهيئات الرسمية والعامة كلما دعت الحاجة.

- العمل كنقطة اتصال لجميع استفسارات جمع التبرعات والرد عليها وتقديم رعاية داعمة فعالة وفعالة.

- متابعة تنفيذ الخطط الخاصة بإدارة العمليات والتطوير مع مختلف العاملين في الدائرة.

- حضور الاجتماعات الداخلية والخارجية مع الشركاء والممولين كممثل لإدارة العمليات والتطوير.

- المساهمة في إعداد مقترحات المشاريع المقدمة للرعاة والشركاء.

- التواصل الدوري مع الممولين السابقين والحاليين والمستقبليين على الصعيدين المحلي والدولي ، بما يتفق مع قيم ومبادئ المنظمة.

- وضع خطط إستراتيجية وخطط عمل للدعوة بالإضافة إلى إطار زمني.

- تطوير وتنسيق وإدارة حملات المناصرة بالتعاون مع المنظمات الأهلية المحلية والدولية العاملة في القطاعات الصناعية.

- إدارة وتنسيق العلاقة مع الشبكات الصناعية المحلية والدولية.

- تعزيز دور PFI في حركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي محليا ودوليا من خلال تطوير وتنفيذ حملات المناصرة.

- إعداد تقارير مناصرة مليئة بالحقائق والإحصاءات ونتائج العمل الميداني لتفعيل التضامن الدولي مع القطاع الصناعي.

- مراقبة وتحليل السياسات الوطنية (الاجتماعية ، السياسية ، الاقتصادية) المتعلقة بتطوير قطاع الصناعات ، وتنسيق اللقاءات مع متخذي القرار للفت الانتباه إلى القضايا بما يتوافق مع رؤية المنظمة لتطوير القطاع الصناعي.

- توسيع شبكات PFI محليًا ودوليًا.

- الإشراف على الحملات الإعلامية لـ PFI لجميع البرامج والمشاريع داخل المنظمة.

- الإشراف على جميع الحملات والفعاليات الدعوية داخل المنظمة ، وتقديم تقارير دورية إلى المديرين.

- تطوير والحفاظ على نظام آمن لإدارة المعلومات لجميع البحوث الميدانية.

- إنتاج محتوى عبر الإنترنت قائم على الأدلة لموقع الويب الخاص بـ PFI ووسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك النشرات الإخبارية والميزات والتقارير ومنشورات الوسائط الاجتماعية ، مما يضع وجهًا بشريًا في القضايا المعقدة

- إنشاء محتوى إعلامي عالي القيمة وموارد للاستخدام الداخلي والخارجي

- تطوير الرسائل الرئيسية ونقاط الحوار لمبادرات المناصرة.

- الحفاظ على معايير تحريرية متسقة ، بما في ذلك الأسلوب المتسق والصوت عبر منصات وأنواع متعددة من المحتوى.

- تطوير النشر الفعال والاستراتيجي لمنتجات الدعوة والاتصالات.

- بناء علاقات إعلامية تقليدية وجديدة والحفاظ عليها لزيادة عرض محتوى PFI.

- دعم التواصل الاستراتيجي لوسائل الإعلام ، بما في ذلك صياغة المقالات الافتتاحية والأدوات الإعلامية الأخرى لزيادة الوعي حول مجالات الدعوة في المكاتب القطرية والحالات العاجلة.

- تمثيل المنظمة في بعض الفعاليات والاجتماعات المتعلقة بالدعوة.

مؤهلات الوظيفة

- بكالوريوس في الصحافة أو الاتصالات أو الإدارة العامة أو أي مجال آخر ذي صلة ، يفضل الحصول على درجة الماجستير.

- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في العمل مع المنظمات غير الحكومية أو المنظمات غير الحكومية الدولية في تنسيق المشاريع الداعمة للقطاع الخاص ، وخاصة القطاع الصناعي.

- خبرة مثبتة في مجال التمكين الاقتصادي وخاصة فيما يتعلق بالقطاعات الصناعية والتحديات التي تواجه القطاع.

- لغة إنجليزية ممتازة تحدثا وكتابة.

- مهارات إعداد التقارير القوية والقدرة على إعداد تقارير سردية عالية الجودة.

- دليل على المهارات التنظيمية القوية ؛ منهجي في النهج ، مع القدرة على التوفيق بين العديد من المهام في وقت واحد والعمل على ضيق المواعيد النهائية مع الحفاظ على الدقة.

- قدرة يمكن إثباتها على استخدام Microsoft Office (Word و Excel و Outlook و Access والإنترنت لإنتاج تقارير جمع التبرعات والمقترحات ووثائق العروض التقديمية.

- مهارات اتصال قوية الكتابية والشفوية.

- مهارات شخصية قوية - القدرة على تطوير علاقات عمل فعالة مع الناس على جميع المستويات داخليًا وخارجيًا.

- القدرة على العمل بمبادرة شخصية وأن تكون عضوًا مساهمًا في فريق صغير.

- متعلم سريع وقادر وراغب في اكتساب مهارات جديدة بسرعة وبقليل من الإشراف.

- القدرة على التكيف مع الأولويات المتغيرة.

- الفهم الأساسي لممارسات جمع التبرعات.

طريقة التسجيل

- إذا كنت مهتمًا بالتقدم لهذه الوظيفة يرجى تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/vSjxUTzU8Eu25eRK8

- ينتهى التسجيل بتاريخ 3/8/2023 .

- سيتم الاتصال فقط بالمتقدمين المدرجين في القائمة المختصرة.