مطلوب ميكانيكي سيارات للعمل في مركز فني بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن المركز الملكي الفني لخدمات السيارات - غزة يعلن فيه عن حاجته لمختص ميكانيكي سيارات صاحب كفاءة عالية.
شروط التسجيل
1/ أن يتمتع المتقدم بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات
2/ أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة
3 / أن يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية في محركات السولار والبنزين
4/ أن يتمتع المتقدم بتحمل ظروف ضغط العمل
5/ أن يكون المتقدم حسن المظهر والأخلاق والآداب
6/ أن يكون المتقدم صاحب خبرة في طريقة التعامل مع الزبون
7/ لا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال زيارة المركز للتسجيل أو التواصل عبر الأرقام المرفقة التالية:
- 0567666687
- 059-8430002
- العنوان: مدينة غزة - تل الهوا - شارع الدحدوح