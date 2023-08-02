مطلوب ميكانيكي سيارات للعمل في مركز فني بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن المركز الملكي الفني لخدمات السيارات - غزة يعلن فيه عن حاجته لمختص ميكانيكي سيارات صاحب كفاءة عالية.

شروط التسجيل

1/ أن يتمتع المتقدم بخبرة عملية لا تقل عن 5 سنوات

2/ أن يكون المتقدم من سكان مدينة غزة

3 / أن يكون المتقدم لديه الخبرة الكافية في محركات السولار والبنزين

4/ أن يتمتع المتقدم بتحمل ظروف ضغط العمل

5/ أن يكون المتقدم حسن المظهر والأخلاق والآداب

6/ أن يكون المتقدم صاحب خبرة في طريقة التعامل مع الزبون

7/ لا يتجاوز عمر المتقدم عن 35 عام

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال زيارة المركز للتسجيل أو التواصل عبر الأرقام المرفقة التالية:

- 0567666687

- 059-8430002

- العنوان: مدينة غزة - تل الهوا - شارع الدحدوح