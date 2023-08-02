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"الكتلة" تطلق مشروع إرشاد طلبة الثانوية العامة في جامعات قطاع غزة

02 اغسطس 2023 . الساعة 10:13 بتوقيت القدس
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الكتلة الإسلامية تستيبل الطلبة في الجامعات بغزة

أطلقت الكتلة الإسلامية بمحافظات قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مشروع إرشاد طلبة الثانوية العامة "الناجحون المقبلون على الدراسة الجامعية " في الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة، وتشكيل لجان إرشاد أكاديمي للطلبة لمساعدتهم في التسجيل الجامعي.

وأكدت في بيان صحفي: "أنها ستبقى الداعم الرئيس للطلبة في كل المراحل والمستويات التعليمية بكل ما لديها من إمكانات متوفرة رغم ظروف الحصار الجائر".

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وقالت: إن "وجود ممثلي الكتلة الإسلامية في الأيام التالية لإعلان نتائج الثانوية العامَّة في قطاع غزة، يمثل أهمية كبيرة للطلبة نظراً لتوافدهم لإتمام إجراءات التسجيل والالتحاق بالجامعات والكليات".

وأوضحت أن مراسم الاستقبال الطلابي في الجامعات تأتي استكمالاً لجملة من المشاريع التي أطلقتها الكتلة الإسلامية مؤخراً من مهرجانات لتكريم أوائل الثانوية العامَّة في قطاع غزة "فوج درع القدس الرابع والعشرين، وحملة زيارات "تهانينا" الثاني عشر، للاحتفاء بالطلبة الناجحين، وأن هذه المشاريع تؤدّي إلى خلق انطباع لدى الطلبة وفئات المجتمع، وأن الكتلة الإسلامية حاضرة بقوة ومستعدة دوماً لتقديم خدماتها للطلبة خلال مسيرتهم التعليمية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#جامعات غزة #الكتلة #إرشاد الطلبة

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