"حماس" تنعى الشهيد "الزعارير" وتؤكد أن ردَّ الثوار على استباحة الدماء لن يطول

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأحرار أمتنا العربية والإسلامية الشهيد الطفل محمد فريد شوقي الزعارير (15 عامًا)، الذي ارتقى مساء أمس بنيران قوات الاحتلال قرب بلدة السموع جنوب مدينة الخليل.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الأربعاء: "إنّ دماء أطفالنا ستكون لعنة على الاحتلال ومستوطنيه، وإن ردَّ ثوار شعبنا على استباحة الدماء والمقدَّسات لن يطول".

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وأكدت أن مقاومتنا كفيلة بانتزاع حقّنا في الحياة الكريمة والحرية والعودة والاستقلال.

واستُشهد الطفل الزعارير برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، بالقرب من بلدة السموع، جنوب الخليل.

وكانت مصادر محلية قد أفادت بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل الزعارير بالقرب من مستوطنة "اشتموع" المقامة على أراضي البلدة، ومنعت طواقم الإسعاف والمواطنين من الوصول إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين