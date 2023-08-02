قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، مجموعة من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتسللت تلك القوات بحسب مصادر محلية إلى مخيم عقبة جبر بأريحا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية، حيث تم اعتقال 4 شبان وتم اقتيادهم لجهة مجهولة.

ووفق مصادر محلية فإن المعتقلين هم، سائد حسني، محمد حسني، زكريا حسني، صالح شلون.

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وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين أشرف وشادي عساكرة، بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه في قرية العساكرة شرق بيت لحم.

فيما اعتقل من الخليل أحمد ربعي من مدينة دورا، بينما اعتقل الشاب صهيب نوفل من القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين