2 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

636 انتصار المسلمين على الروم في معركة اليرموك وفتح الشام وبداية الحكم الإسلامي بفلسطين.

انتصار المسلمين على الروم في معركة اليرموك وفتح الشام وبداية الحكم الإسلامي بفلسطين. 1849 وفاة محمد على باشا حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية.

وفاة محمد على باشا حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية. 1916 الحرب العالمية الأولى: التخريب النمساوي أدَّى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دا فينشي في تارانتو.

الحرب العالمية الأولى: التخريب النمساوي أدَّى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دا فينشي في تارانتو. 1918 أول إضراب عام في التاريخ الكندي، في مدينة فانكوفر.

أول إضراب عام في التاريخ الكندي، في مدينة فانكوفر. 1932 تأسيس حزب الاستقلال العربي أول حزب سياسي منظّم في فلسطين برئاسة عوني عبد الهادي.

تأسيس حزب الاستقلال العربي أول حزب سياسي منظّم في فلسطين برئاسة عوني عبد الهادي. 1934 أدولف هتلريصبح قائدًا لألمانيا.

أدولف هتلريصبح قائدًا لألمانيا. 1956 البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت فرنسا بذلك إلى المملكة المتحدة و(إسرائيل).

البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت فرنسا بذلك إلى المملكة المتحدة و(إسرائيل). 1989 قبول باكستان في رابطة دول الكومنولث بعد أن استعادت الديمقراطية لأول مرة منذ عام 1972.

قبول باكستان في رابطة دول الكومنولث بعد أن استعادت الديمقراطية لأول مرة منذ عام 1972. 1990 القوات المسلَّحة العراقية تغزو الكويت وتحتلها مدَّة 7 أشهر.

القوات المسلَّحة العراقية تغزو الكويت وتحتلها مدَّة 7 أشهر. 2009 وفاة القيادي المناضل الفلسطيني شفيق الحوت عن عمر ناهز 77 عامًا.

وفاة القيادي المناضل الفلسطيني شفيق الحوت عن عمر ناهز 77 عامًا. 2009 شرطة الاحتلال توصي بتوجيه اتهامات بالتزوير إلى وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.

شرطة الاحتلال توصي بتوجيه اتهامات بالتزوير إلى وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان. 2012 الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الأولى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل.

الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الأولى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل. 2017 القصر الملكي البريطاني يُعلن تقاعد الأمير فيليب دوق إدنبرة زوج الملكة إليزابيث الثانية عن أداء مهامه الملكيَّة بعد أن بلغ السادسة والتسعين.

المصدر / فلسطين أون لاين