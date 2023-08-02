2 أغسطس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 أغسطس/ آب العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 636 انتصار المسلمين على الروم في معركة اليرموك وفتح الشام وبداية الحكم الإسلامي بفلسطين.
- 1849 وفاة محمد على باشا حاكم مصر ومؤسس الأسرة العلوية.
- 1916 الحرب العالمية الأولى: التخريب النمساوي أدَّى إلى غرق السفينة الحربية الإيطالية ليوناردو دا فينشي في تارانتو.
- 1918 أول إضراب عام في التاريخ الكندي، في مدينة فانكوفر.
- 1932 تأسيس حزب الاستقلال العربي أول حزب سياسي منظّم في فلسطين برئاسة عوني عبد الهادي.
- 1934 أدولف هتلريصبح قائدًا لألمانيا.
- 1956 البرلمان الفرنسي يعلن معارضته لقيام مصر بتأميم قناة السويس وانضمت فرنسا بذلك إلى المملكة المتحدة و(إسرائيل).
- 1989 قبول باكستان في رابطة دول الكومنولث بعد أن استعادت الديمقراطية لأول مرة منذ عام 1972.
- 1990 القوات المسلَّحة العراقية تغزو الكويت وتحتلها مدَّة 7 أشهر.
- 2009 وفاة القيادي المناضل الفلسطيني شفيق الحوت عن عمر ناهز 77 عامًا.
- 2009 شرطة الاحتلال توصي بتوجيه اتهامات بالتزوير إلى وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.
- 2012 الإعلان عن تشكيل الحكومة المصرية الأولى بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي برئاسة هشام قنديل.
- 2017 القصر الملكي البريطاني يُعلن تقاعد الأمير فيليب دوق إدنبرة زوج الملكة إليزابيث الثانية عن أداء مهامه الملكيَّة بعد أن بلغ السادسة والتسعين.
المصدر / فلسطين أون لاين