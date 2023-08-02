الحكم بقتل الجاني تعزيراً.. جريمة بشعة تهز السعودية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الثلاثاء تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في المواطن السعودي "راضي بن هنى بن عائض القلادي الرشيدي" في منطقة حائل لقتله زوجة أبيه.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الجاني أقدم على قتل زوجة أبيه، "صالحة بنت محمد بن دبلان الرشيدي" سعودية الجنسية بعد قيامه بالاعتداء عليها بالضرب في أيام متعاقبة بأداة صلبة، وتعذيبها بتقييد يديها ورجليها، وعدم إسعافها ما أدى إلى وفاتها، وقام بدفنها خارج البنيان، وعدم إبلاغه عن ذلك.

وبينت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

ونوهت بأنه تم الحكم بقتل الجاني تعزيراً لأن ما قم به عمل محرم وجرم عظيم وفيه استهتار بالنفس البشرية وسفك للدماء المحرمة واعتداء بحق المجني عليها وهي تحت رعايته وتعذيبها وتكبيلها وحبسها مع جسامة الإصابات وعدم إسعافها، وفعله دليل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه، مشيرة إلى صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

المصدر / وكالات