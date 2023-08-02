القمر العملاق يزين سماء فلسطين والمنطقة العربية

شهد سماء فلسطين والمنطقة العربي مساء الثلاثاء، حدثاً فلكياً مميزاً، حيث ظهر "القمر العملاق" أو "سوبر مون" على شكل بدر بعد غروب الشمس مباشرة ليظهر ضخماً في السماء بشكل نادر وجميل ويكون فيه القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض.

وبحسب الجمعية الفلكية الفلسطينية، فإن القمر يشرق القمر مساء اليوم في سماء فلسطين بحجم أضخم من حجم القمر المُكتمل المُعتاد بنسبة تصل إلى 14%، وسيظهر سطح القمر لامع وواضح جداً، بحيث سيكون أكثر لمعان وإضاءة من القمر البدر في الظروف العادية بنسبة تصل إلى 30%.

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وظهر مصطلح "القمر العملاق" في عام 1979 على يد الفلكي الشهير ريتشارد نول، ومن المعروف أن المسافة بين الأرض والقمر تراوح شهرياً بين 357 و406 آلاف كيلومتر، استناداً إلى المدار الذي يسلكه القمر، فيما يستبعد الفلكيون أي تأثير للظاهرة في الحياة عامة على كوكب الأرض.

ويرجع سبب اقتراب القمر من الأرض إلى المدار البيضاوي للقمر حول الأرض، بحيث يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض كل 28 يوم، وبعد 14 يوماً يكون القمر في أقرب نقطة له من الأرض، والفارق بينهما يصل إلى حوالي 50 ألف كيلو متر.

المصدر / وكالات