اشتباكات عنيفة بين مسلحين وأجهزة السلطة في جنين

اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين وأجهزة أمن السلطة بعد منتصف الليلة، في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن أجهزة السلطة اقتحمت مستشفى جنين الحكومي وأطلقت النار بشكل كثيف وعشوائي باتجاه مجموعة من المسلحين، ما أدى لاندلاع اشتباكات مسلحة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال الشاب أنس علاونة من بلدة جبع جنوب مدينة جنين.

وأوضحت المصادر أن المسلحين أطلقوا النار باتجاه مقر المقاطعة في المدينة.

وخلال الاشتباكات، طالبت مساجد مخيم جنين السلطة والأجهزة الأمنية بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها وعلى رأسهم خالد العرعراوي والد الجريح كمال العرعراوي وعم الشهيد مجدي العرعراوي.

كما خرجت مسيرة منددة بالاعتقالات السياسية التي تشنها السلطة في مناطق الضفة الغربية ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين