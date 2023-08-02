شباب رفح يتقدم بطلب لاتحاد كرة القدم

غزة / مؤمن الكحلوت:

تقدم نادي شباب رفح بطلب لاتحاد كرة القدم يطلب فيه إكمال إجراءات قيد اللاعب سامي قعدان على كشوفاته للموسم الرياضي الجديد 2023/2024.

وأكد نادي شباب رفح، أن جميع إجراءات التعاقد سليمة ويأمل أن تتم عملية القيد بسلاسة ودون معيقات.

وكان نادي شباب رفح قد حصل على ورقة استغناء اللاعب قعدان، من نادي كيما أسوان المصري ودفع مبلغ مالي مقابل ذلك، وتعاقد مع اللاعب لمدة 4 مواسم قادمة.

ووقع قعدان على استمارة لنادي شباب رفح في زيارته السابقة إلى غزة بشهر يناير الماضي، إلا أن خدمات رفح اعترض على عملية انتقاله في ظل ارتباط اللاعب باتفاق موثق على أن يعود للأخضر في حال قرر العودة لغزة.

وأرفق شباب رفح في طلبه عدة وثائق لتعزيز موقفه أمام لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، من بينها كتاب الاستغناء من نادي كيما أسوان وورقة المخالصة مالية، إلى جانب العقد الخارجي المبرم بين النادي واللاعب، ويأمل شباب رفح في أن تصب الأمور لصالحه.

بدوره، توجه خدمات رفح بطلب مماثل لاتحاد كرة القدم مرفقا معه إقرار وتعهد موثق لدى لجنة شؤون اللاعبين بأن يكون له الحق في استعادة اللاعب فور انهاء ارتباطه بكيما أسوان، وهذا ما يعول عليه الأخضر لاعادة اللاعب لصفوفه.

ورحل قعدان عن خدمات رفح في سبتمبر عام 2021 وانضم حينها إلى نادي ديروط، قبل أن ينتقل بعدها بأشهر إلى صفوف كيما أسوان، الذي رفض بدوره الاستغناء على اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.