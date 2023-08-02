الحر يفتك بأسرى سجن "جلبوع"

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها، نقلا عن محاميتها حنان الخطيب، الثلاثاء، إن "الأسرى الفلسطينيين يعيشون ظروفا معيشية صعبة في معتقل جلبوع، لا سيما مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية والنقص الكبير في المراوح ووسائل التهوية".

وأضافت الهيئة أن "سجن جلبوع من أكثر السجون التي يعاني بها الأسرى نتيجة موجة الحر الشديدة حيث تصل درجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية، الأمر الذي سبب معاناة مُتفاقمة لهم".

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وأكدت أن "إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلية تستمر في قمع الأسرى حيث تمنع إدخال المراوح لهم وتقوم بمصادرتها، الأمر الذي يزيد من الخطورة على حياة الأسرى المرضى وكبار السن، ويزيد من معاناتهم لا سيما في ظلّ عدم توفر رعاية طبية حقيقية لهم".

وحمّلت الهيئة إدارة سجون الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات التعسفية بحق المعتقلين"، وطالبت المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بـ"القيام بدورها اللازم تجاه قضية المعتقلين على أكمل وجه".

المصدر / فلسطين أون لاين