مواجهات واشتباكات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام المنطقة الشرقية بنابلس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرافات عسكرية الليلة المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ تمهيدا لاقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت شرق نابلس، في حين استبق شبان الاقتحام بإغلاق الطرق وإشعال إطارات سيارات.

وفور اقتحام قوات الاحتلال اندلعت مواجهات مع الشبان الذين استهدفوا تلك القوات بالحجارة والقنابل محلية الصنع.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن شابا آخر أصيب برصاص الاحتلال الحي بالصدر والظهر، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث توصف إصابته بالخطيرة، كما أصيب 10 مواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام الذي أطلقته قوات الاحتلال في المدينة، عولجوا مدانيا، فيما أصيب مواطن إثر السقوط من علو، وأخلت طواقم الإسعاف أم وطفلها الرضيع من شارع عمان نتيجة استهداف منزلهما بالغاز.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مركبة في عسكر البلد.

وشهد محيط مدينة نابلس حشودات كبيرة لقوات الاحتلال في ساعات المساء وقبيل اقتحام المدينة، خاصة في معسكر حوارة وحاجز بيت فوريك.

وانتشرت في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى جنود قناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

المصدر / فلسطين أون لاين