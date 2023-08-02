لماذا يتسبب الدوري السعودي بقلق كلوب مدرب ليفربول؟

أعرب الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الانكليزي عن قلقه من التداعيات المضرة لرونامة الانتقالات الصيفية في السعودية مناشدا السلطات الكروية لايجاد حل له في الوقت التي تشهد الاندية الاوروبية نزوح لاعبيها نحو المملكة الخليجية.

وكشف كلوب في مؤتمر صحافي في سنغافورة عشية مواجهة بايرن ميونيخ الالماني في مباراة ودية، عن قلقه لامكانية رحيل المهاجم السنغالي ساديه مانيه من بايرن ميونيخ الى نادي النصر السعودي مشيرا الى ان تأثير السعودية بات "ضخما".

واوضح ان الاسوأ من كل ذلك بان نافذة الانتقالات في السعودية لا تقفل الا بعد مرور ثلاثة اسابيع من نهايتها في القارة الاوروبية اي ان الاندية السعودية تستطيع التعاقد مع اي لاعب خلال فترة الاسابيع الثلاثة الاضافية.

وقال كلوب "يتعين على فيفا وويفا ايجاد الحل لهذا الامر".

ومنذ مطلع العام الحالي، تعاقدت الاندية السعودية مع أكثر من نجم عالمي ابرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل الى النصر، ثم لحق به المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة افضل لاعب في العالم العام الماضي، ونجوم اخرون امثال البرازيلي فيرمينو وقائد ليفربول السابق جوردان هندرسون.

واضاف كلوب "كان لهذا الامر تأثير علينا بكل تأكيد. يتعين علينا تعلم كيفية ادارة هذا الامر".

المصدر / فلسطين اونلاين