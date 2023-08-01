فوزان للشجاعية وشباب رفح في  كأس غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تأهل فريقا اتحاد الشجاعية وشباب رفح لدور الثمانية، من بطولة كأس غزة، عقب فوزهما على أهلي بيت حانون والأهلي الفلسطيني، في الدور ثمن النهائي من المسابقة.

وتغلب اتحاد الشجاعية على أهلي بيت حانون بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب خانيونس البلدي.

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وافتتح علاء عطية التسجيل للشجاعية عند الدقيقة السادسة، رد عليه عيسى بلح بهدف التعادل عند الدقيقة "11"، وسجل عمر العرعير الهدف الثاني للشجعان عند الدقيقة " 16" من زمن اللقاء، ليواجه أهلي النصيرات في الدور المقبل.

وقلب شباب رفح تأخره لفوز على الأهلي الفلسطيني، حيث تقدم الأهلي بهدف محمد الحداد عند الدقيقة العاشرة، ورد عليه سعيد السباخي بهدفين عند الدقيقتين "82"، "85" من ركلة جزاء، ليواجه الزعيم نظيره اتحاد بيت حانون في دور الثمانية من المسابقة.