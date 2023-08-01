الهلال يفاوض الحارس أوناي سيمون

ذكرت مصادر صحفية إسبانية أنّ نادي الهلال السعودي دخل بكلّ ثقله لحسم صفقة حارس المرمى الدولي الإسباني، أوناي سيمون، من ناديه أتلتيك بيلباو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأكدت تقارير محدثة لصحيفة "AS" الإسبانية حول الموضوع، الذي سبق أن انفردت بنشره في عددها السابق، أنّ إدارة الهلال باتت مستعدّة لتلبية مطالب النادي الباسكي في حارسها الأساسي، والتي تقدّر بين 45 و50 مليون يورو.



وقال المصدر إنّ المبلغ الضخم الذي يطلبه أتلتيك بيلباو في سيمون لن ينال قبول أي من المنافسين الأوروبيين، ولا سيما توتنهام، غير أنّ هذا المبلغ لن يكون عائقًا أمام الهلال المدعوم بأموال صندوق الاستثمارات السعودي.



وكانت إدارة الـ"سبيرز" من أشد المهتمين بضمّ الحارس، صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف فريقها لتعويض حارسها الأساسي الفرنسي هوغو لوريس، غير أنّ قيمة الصفقة المرتفعة، جعلها تنسحب مبكرًا، لتفسح المجال أمام الهلال لخطف الحارس المميز.

المصدر / فلسطين اونلاين