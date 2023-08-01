مواجهات وموعد انطلاق مباريات دور الثمانية لكأس غزة

مؤمن الكحلوت:

تأهلت 8 فرق للدور ربع النهائي من بطولة كأس غزة " كأس المرحوم إبراهيم أبو سليم " لكرة القدم.

ويواجه الصداقة جاره خدمات الشاطئ في ديربي المخيم، بينما يلعب اتحاد خانيونس مع شباب جباليا، ويواجه شباب رفح نظيره اتحاد بيت حانون، في حين يقابل اتحاد الشجاعية نظيره أهلي النصيرات.

وتنطلق منافسات دور الثمانية يوم السبت القادم، حيث ستعلن لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم غدا الأربعاء، عن المواعيد والأماكن التي ستلعب عليها المباريات.

وفي سياق منفصل، أكدت لجنة المسابقات أنه سيتم توزيع جدول مباريات دوري الدرجتين الممتازة والأولى، على الأندية ووسائل الإعلام يوم السبت القادم، بعد الانتهاء من وضع الرتوش الأخيرة عليه.

المصدر / فلسطين أون لاين