تشيلسي يتحرك لحسم صفقة فلاهوفيتش

عاود نادي تشيلسي الإنجليزي مفاوضاته للتعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش (23 عامًا) من يوفنتوس الإيطالي، حسب الصحفي المختص في أخبار الانتقالات، فابريتسيو رومانو.



يبلغ سعر فلاهوفيتش التسويقي حسب منصّة ترانسفير ماركت (transfermarkt) 70 مليون يورو، ولا ينوي يوفنتوس بيعه بأقل من هذا المبلغ، حيث يسعى البيانكونيري لتعزيز صفوفه في الميركاتو الحالي من أموال بيع فلاهوفيتش.



ويبحث تشيلسي عن التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع لإكمال منظومة مشروع المدرب الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو.



وبرز فلاهوفيتش -صاحب 13 هدفًا من 21 مباراة دولية- في الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2022-2023 مع الـ"يوفي"، بعد أن سجّل 14 هدفًا في كل المسابقات من 42 مباراة، فضلًا عن تقديم 6 تمريرات حاسمة إلى زملائه.



وكان يوفنتوس قد دفع 84 مليون يورو من أجل التعاقد مع فلاهوفيتش، قادمًا من فيورنتينا في صيف 2022

المصدر / فلسطين اونلاين