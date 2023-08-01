تشمل لوكاكو.. صفقة تبادلية بين يوفنتوس وتشيلسي

قالت تقارير إعلامية إن نادي تشيلسي يرغب في عرض مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو على مسؤولي يوفنتوس كجزء من صفقة التعاقد مع الدولي الصربي، دوشان فلاهوفيتش مهاجم "السيدة العجوز"، في ظل رغبة "البلوز" في ضم مهاجم جديد والتخلص من صاحب الـ"30" عامًا.



ولعب لوكاكو الموسم الماضي على سبيل الإعارة من تشيلسي ولا يُريد العودة إلى النادي اللندني مرة أخرى، بعد تجربة سابقة فاشلة، تسببت في موجة غضب قوية من جماهير البلوز، قبل عودة المهاجم البلجيكي مرةً أخرى إلى إنتر على سبيل الإعارة في صيف عام 2022.



ووفقًا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها صباح الثلاثاء 1 أغسطس/آب 2023، فإن تشيلسي عرض على يوفنتوس شراء فلاهوفيتش بمقابل مادي بجانب عرض خدمات لوكاكو.



وأوضحت الصحيفة أنّ تشيلسي على استعداد لدفع مبلغ يتراوح ما بين 21.5 مليون جنيه إسترليني و38.5 مليون جنيه إسترليني بجانب لوكاكو من أجل الحصول على توقيع المهاجم الصربي.



وأكد التقرير أنّه لا وجود لاتفاق نهائي حتى الآن بشأن المبلغ الذي يتعين على تشيلسي دفعه، إذ لا يزال يتفاوض الناديان حول الأمر.



ويمتد تعاقد لوكاكو مع تشيلسي حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، ومن المُتوقع أن يرحل اللاعب عن النادي اللندني خلال الأيام المتبقية من سوق الانتقالات الحالية.



وبرز فلاهوفيتش -صاحب 13 هدفًا من 21 مباراة دولية- في الدوري الإيطالي الموسم الماضي 2022-2023 مع الـ"يوفي"، بعد أن سجّل 14 هدفًا في كل المسابقات من 42 مباراة، فضلًا عن تقديم 6 تمريرات حاسمة إلى زملائه.



الجدير بالذكر أنّ يوفنتوس كان أنفق 84 مليون يورو من أجل التعاقد مع فلاهوفيتش، قادمًا من فيورنتينا في صيف 2022.

المصدر / فلسطين اونلاين