5 أيام حاسمة في مصير انتقال ديمبلي من برشلونة لسان جيرمان

عقب الفوز بنتيجة (3-0) على ريال مدريد في مباراة كلاسيكو ودية في دالاس، سافر برشلونة إلى لاس فيغاس مساء الإثنين، في رحلة شارك فيها الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي يعيش ساعات حاسمة لتحديد مستقبله بعد أن أعرب عن رغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان.



واستمتع فريق المدرب تشافي هيرنانديز بيوم عطلة أول أمس الأحد، واستعاد نشاطه الإثنين، واضعًا نصب عينيه المباراة الودية الأخيرة من جولته الأمريكية، والمُقررة إقامتها مساء الثلاثاء في لاس فيغاس أمام ميلان.



بدأ الفريق الكتالوني جولته بهزيمة 3-5 أمام أرسنال، قبل أن يتغلب على ريال مدريد بأهداف ديمبيلي وفرمين لوبيز وفيران توريس. وقبل ذلك، فاز البارسا على فيسيل كوبي 2-0 في طوكيو (اليابان).



وسيكون خصمه القادم على ملعب (أليغانت) هو ميلان، الذي بلغ نصف النهائي في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وخسر أول مباراتين له على الأراضي الأمريكية؛ 2-3 أمام ريال مدريد، وبركلات الترجيح أمام يوفنتوس.



ويشهد برشلونة ساعات حاسمة فيما يتعلق بمستقبل ديمبيلي، الذي أخبر النادي برغبته في الانتقال إلى باريس سان جيرمان تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.



وبدا الفرنسي هادئًا ومبتسمًا في أثناء الرحلة من دالاس إلى لاس فيغاس، كما يظهر في بعض الصور التي نشرها الفريق على متن الطائرة.



وأحرز ديمبيلي (26 عامًا) 8 أهداف في 35 مباراة الموسم الماضي لبرشلونة، الذي انضم إليه في 2017 قادمًا من بوروسيا دورتموند، مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات.



وبدا ديمبيلي مُرشحًا لمغادرة برشلونة أمس الإثنين، والانتقال إلى باريس سان جيرمان، عن طريق تفعيل الشرط الجزائي المنصوص عليه في تعاقد اللاعب مع البارسا (50 مليون يورو).



لكن ديمبيلي لم يُفعّل الشرط الجزائي، علمًا أن قيمة الشرط ارتفعت تلقائيًّا إلى 100 مليون يورو اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الأول من أغسطس/ آب.

المصدر / فلسطين اونلاين