حماس تبارك عملية إطلاق النار بالقدس المحتلة

باركت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، عملية القدس المحتلة البطولية في مستوطنة "معاليه أدوميم".

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن عملية القدس البطولية تأتي دفاعًا عن المسجد الأقصى وردًّا على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحاته.

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وأكد القانوع، أن ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعًا عن أرضنا ومقدَّساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين المتطرفة على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.

في حين أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، أن عملية إطلاق النار قرب مجمع "معاليه أدوميم" الاستيطاني شرق القدس تأتي ردًا على تغول الاحتلال على شعبنا، ولكمة في وجه الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" الذي دنس المسجد الأقصى قبل أيام.

وأضاف مرداوي، أن حُماة القدس والمسجد الأقصى أياديهم على الزناد، ولن يفوتوا أي فرصة للانقضاض على العدو والثأر لدماء شهدائنا وأطفالنا الذين يعدمون بدم بارد أمام مرأى العالم والمجتمع الدولي الظالم.

وتابع: "سيبقى شعبنا متيقظًا أمام مخطَّطات الاحتلال في المسجد الأقصى، وسيتصدَّى ثوارنا في كل المناطق لكل الجرائم الإسرائيلية، بكل ما يملك من إرادة وإمكانات، متسلّحين بشعب عظيم يتمسَّك بالمقاومة الشاملة سبيلًا للتحرير والعودة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، عن إصابة 5 مستوطنين بعملية إطلاق النار في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن مقاومًا فلسطينيًّا أطلق النار على أحد المحال التجارية في "معاليه أدوميم" بالقدس.

ومستوطنة "معاليه أدوميم" مقامة على أراضي شرق مدينة القدس وتحديدًا على أراضي قرى العيزرية والسواحرة وأبو ديس، شهدت خلال الأشهر الماضية عملية بطولية للشهيد عدي التميمي الذي هاجم فيها أفراد أمن المستوطنة بشكل مباشر.

المصدر / فلسطين أون لاين