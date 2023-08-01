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محدث بالفيديو والصور 5 إصابات بينها إصابتان خطيرتان بعملية إطلاق نار في القدس

01 اغسطس 2023 . الساعة 15:57 بتوقيت القدس
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5 إصابات بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 5 مستوطنين بينها إصاباتان خطيرتان بعملية إطلاق النار البطولية في مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر عبرية، إن مقاومًا فلسطينيًّا أطلق النار على أحد المحال التجارية في "معاليه أدوميم" بالقدس.

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ووصل الوزير المتطرف "بن غفير" إلى مكان العملية البطولية، وزعمت مصادر الاحتلال استشهاد منفذ عملية إطلاق النار في "معاليه أدوميم".

ومستوطنة "معاليه أدوميم" مقامة على أراضي شرق مدينة القدس وتحديدًا على أراضي قرى العيزرية والسواحرة وأبو ديس، شهدت خلال الأشهر الماضية عملية بطولية للشهيد عدي التميمي الذي هاجم فيها أفراد أمن المستوطنة بشكل مباشر.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
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