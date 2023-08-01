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إصابة لاعب الشاطئ بقطع في الرباط الصليبي

01 اغسطس 2023 . الساعة 15:12 بتوقيت القدس
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إصابة لاعب الشاطئ بقطع في الرباط الصليبي
غزة/ مؤمن الكحلوت:

تلقى فريق نادي خدمات الشاطئ ضربة جديدة، بعد إصابة لاعب خط الوسط عبدالله أبو حسنين بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه التجريبية أمام شباب جباليا الشهر الماضي.

وأكدت الفحوصات التي أجراها اللاعب في جمهورية مصر العربية إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث بات اللاعب بحاجة لعملية جراحية للشفاء من الإصابة. 

وسيجري اللاعب أبو حسنين العملية في جمهورية مصر العربية، تحت إشراف أحد الأطباء المختصين، تمهيدًا للعودة تدريجيًّا للملاعب، علمًا أنه تعرَّض لنفس الإصابة قبل عدَّة سنوات.

ويعتبر أبو حسنين من اللاعبين المميزين في صفوف البحرية، وظهر بشكل لافت خلال دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، وكان أحد الركائز الأساسية في صفوف الفريق.

وسيغيب أبو حسنين عن فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، حيث يحتاج لفترة لا تقل عن 6 أشهر من أجل العودة للملاعب من جديد، بعد إجرائه العملية وخضوعه للعلاج الطبيعي.

ويفقد الشاطئ لاعبه الثاني في خط الوسط، بعد رحيل اللاعب حازم أبو شنب لصفوف مركز شباب الأمعري الأسبوع الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رياضة #نادي الشاطئ

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