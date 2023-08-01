مطلوب (صيدلانية) للعمل في صيدلية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن صيدلية إكليل بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف صيدلانية وذلك وفقا المعايير التالية:

-عدد (1) صيدلانية.

-مكان الوظيفة: تل الهوا - غزة.

المتطلبات الوظيفية

-درجة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة رسمية.

-ترخيص مزاولة المهنة.

-القدرة على التعامل والظهور على السوشيال ميديا.

-اللباقة مع الزبائن.

-من سكان محافظة غزة، يفضل منطقة تل الهوا.

طريقة التسجيل

- على المهتمين إرسال المستندات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]

- المستندات المطلوبة

1- السيرة الذاتية.

2- صورة شخصية حديثة.

3- صورة الهوية.

4- صورة عن شهادة التخرج.

5- صورة عن مزاولة المهنة.

- آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، الساعة 11:00 مساءً.

سيتم التواصل فقط مع المرشحين للوظيفة.