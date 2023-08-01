مطلوب (صيدلانية) للعمل في صيدلية بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن صيدلية إكليل بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لتوظيف صيدلانية وذلك وفقا المعايير التالية:
-عدد (1) صيدلانية.
-مكان الوظيفة: تل الهوا - غزة.
المتطلبات الوظيفية
-درجة بكالوريوس في الصيدلة من جامعة رسمية.
-ترخيص مزاولة المهنة.
-القدرة على التعامل والظهور على السوشيال ميديا.
-اللباقة مع الزبائن.
-من سكان محافظة غزة، يفضل منطقة تل الهوا.
طريقة التسجيل
- على المهتمين إرسال المستندات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]
- المستندات المطلوبة
1- السيرة الذاتية.
2- صورة شخصية حديثة.
3- صورة الهوية.
4- صورة عن شهادة التخرج.
5- صورة عن مزاولة المهنة.
- آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023، الساعة 11:00 مساءً.
سيتم التواصل فقط مع المرشحين للوظيفة.