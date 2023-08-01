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القيادي بحماس موسى أبو مرزوق يصل غزة عبر معبر رفح

01 اغسطس 2023 . الساعة 14:29 بتوقيت القدس
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موسى أبو مرزوق

وصل عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" د. موسى أبو مرزوق، إلى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عبر معبر رفح البري.

وفي تغريدة عبر حسابه على موقع (تويتر) قال أبو مرزوق: "وصلت الآن أرض فلسطين الحبيبة، بعد سنوات من الغياب، أزور غزة العزة والعزيزة على قلوبنا".

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وأضاف: "أتوجه بالشكر الجزيل للجانب المصري، لتسهيله دخولنا عبر معبر رفح".

أبو مرزوق، كان قد تواجد مع وفد حركة "حماس" في اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، في مصر، الأحد الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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