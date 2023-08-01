رئاسة التشريعي تدعم نتائج وتوصيات لجنة التحقيق الحكومية لحادثة خان يونس

استقبل رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، رئيس لجنة التحقيق الحكومية في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في خان يونس، أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، بحضور رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، ورئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة النائب هدى نعيم، والنائب د. سالم سلامة، والأمين العام للمجلس التشريعي ثروت البيك.

وأكدت رئاسة المجلس دعمها لما توصلت إليه لجنة التحقيق من نتائج وتوصيات، مثمنة موقف عشيرة السطري بما يحافظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وسيادة القانون الذي يتمتع به قطاع غزة.

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وشدد د. بحر على ضرورة انفاذ القانون وتطبيق نتائج وتوصيات لجنة التحقيق الحكومية، وذلك في إطار إحقاق الحق وتطبيق العدالة على الجميع، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الحكومة كافة التدابير والإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحادثة الأليمة.

المصدر / فلسطين أون لاين