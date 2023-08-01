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بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لخط المياه الناقل غرب المدينة

01 اغسطس 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لخط المياه الناقل غرب المدينة

أجرت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمال صيانة طارئة لخط مياه الضخ الناقل الرئيس من خزَّان الإسراء غربي المدينة.

وذكر مدير دائرة المياه بالبلدية م. ياسر شعت أن الأعمال تمَّت من قِبل طواقم دائرة الأشغال بالبلدية، وشملت إصلاح الأعطال وامتدت لما بعد منتصف الليل، وذلك لضمان إمدادات المياه للمناطق المخدومة من هذا الخزان، حيث عاودت البلدية معاودة ضخ المياه من هذا الخزان هذا اليوم صباحاً.

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وثمَّنت بلدية خان يونس موقف السكان وصبرهم وتحملهم معتذرةً عن أي خلل حدث في برنامج التوزيع، لافتةً إلا أنه تمَّ تعويض المناطق والأحياء التي حدث بها إرباك في عملية توزيع المياه بحصص إضافية حسب النظام المعمول به.

المصدر / فلسطين أون لاين
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