بلدية المغازي تطلق دورة تدريب بهدف تطوير قدرات المواطنين في المناطق المهمَّشة

انطلقت في بلدية المغازي دورة تدريبية حول المشاركة والمساءلة المجتمعية، وآليات الاتصال والتواصل الرقمي بهدف تطوير قدرات عدد من المواطنين من سكان المناطق المهمَّشة شرق المخيم "الزعفران-السعايدة".

يأتي هذا النشاط ضمن مشروع تنمية المجتمعات المهمشة عبر تقديم خدمات البلدية الخاضعة المساءلة في قطاع غزة "المرحلة الثانية".

وأدار الدورة التدريبة والتي ستستمر لمدَّة 4 أيام بمشاركة عدد من ممثلي المناطق المهمشة شرق المخيم، م. أروى ياسين و أ. ريم رضوان.

اقرأ أيضًا: بلدية المغازي تحذر من كارثة صحية إن استمر غياب الدعم الدولي

وافتتح مسؤول العلاقات العامة والإعلام، أديب أبو غزال الدورة بالترحيب بالحضور ومقدَّماً شكره لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية والمركز الفلسطيني للديمقراطية وحل والنزاعات لما بذلوه من جهد وخدمات للمناطق المهمشة.

وأكد أبو غزال بأن هذا التدريب له فائدة على المجتمع المحلي وفائدة شخصية على متلقي التدريب بشكل شخصي حيث يفيد المتدرب في حياته العملية، ومن جهة أخرى يفتح آفاق لتنمية المناطق من خلال اكتساب مهارات جديدة حول كيفية التعامل والتواصل مع الجهات المانحة ومقدَّمة الخدمة.

المصدر / فلسطين أون لاين