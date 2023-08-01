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بلدية النصيرات تبدأ بتطوير شارع يخدم ذوي الإعاقة في المخيم الجديد

01 اغسطس 2023 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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جانب من تطوير بلدية النصيرات لشارع في المخيم الجديد

بدأت بلدية النصيرات وبجهود ذاتية أعمال تطوير شارع جديد يخدم فئة ذوي الإعاقة وكبار السن في منطقة المخيم الجديد غرب النصيرات، بالإضافة إلى سكان المنطقة.

وأوضح رئيس بلدية النصيرات د. إياد مغاري أن أعمال تطوير الشارع ستشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، واستبدال عدد من خطوط الصرف الصحي المتهالكة.

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وأكد أنه يجري العمل على تطوير هذا الشارع نظرًا لمعاناة فئة ذوي الإعاقة وكبار السن في التنقل والحركة، موجّهًا شكره وتقديره لكافة الطواقم العاملة في الميدان، ولسكان الشارع على تعاونهم في تنفيذ المشروع.

كما وأكد على أن بلدية النصيرات لن تدَّخر وقتًا أو جهدًا لخدمة أهالي النصيرات كافَّة، بما تملك من إمكانات وقدرات، وبما تحصل عليه من تمويل لتنفيذ مشاريع خدماتية.

يشار إلى أن بلدية النصيرات قامت بتنفيذ مشاريع تطوير مماثلة تخدم عددًا من ذوي الاعاقة في مناطق متفرقة من النصيرات.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#ذوي الإعاقة #بلدية النصيرات #مخيم النصيرات

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