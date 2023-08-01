جامعة فلسطين تعلن حاجتها لأعضاء هيئة تدريسية في كلية هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

إعلان توظيف صادر عن الشؤون الأكاديمية في جامعة فلسطين بقطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لأعضاء هيئة تدريسية في كلية هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي للفصل الدراسي الأول لعام 2023-2024.
شروط التسجيل :
1- أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدكتوراه أو الماجيستير في هندسة الحاسوب - هندسة البرمجيات - هندسة الذكاء الاصطناعي أو أحد فروعها.
2- أن يكون لديه القدرة على إعطاء حلول تقنية وتنفيذها.
3- يفضل من لديه خبرة في العمل الأكاديمي والبحث العلمي.
4- يفضل من لديه خبرة في سوق العمل في مجال هندسة البرمجيات وهندسة الذكاء الاصطناعي.
5- إجادة التدريس باللغة الانجليزية.
ملاحظات :
1- يتم تقديم الطلبات الكترونيا من خلال الرابط http://jobs.up.edu.ps
2- آخر موعد لتقديم الطلبات 15-8-2023 مع إرفاق المستندات المطلوبة
3- للاستفسار يمكن التواصل على هاتف: 2632001، داخلي: 1019، جوال: 0597210934
المستندات المطلوبة:
1- صورة الهوية أو جواز السفر.
2- صورة عن شهادة الثانوية والشهادات الجامعية .
3- صورة عن معادلة المؤهلات العملية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
4- صورة عن شهادات الخبرة إن وجدت.
5- السيرة الذاتية.
6- شهادة إجادة اللغة الإنجليزية.