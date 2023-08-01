فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رئاسة التشريعي تدعم نتائج وتوصيات لجنة التحقيق الحكومية لحادثة خان يونس

بلدية خان يونس تجري أعمال صيانة لخط المياه الناقل غرب المدينة

بلدية المغازي تطلق دورة تدريب بهدف تطوير قدرات المواطنين في المناطق المهمَّشة

1200 منزل ومنشأة مهدَّدة بالهدم في القدس حتى نهاية العام

بلدية النصيرات تبدأ بتطوير شارع يخدم ذوي الإعاقة في المخيم الجديد

جامعة فلسطين تعلن حاجتها لأعضاء هيئة تدريسية في كلية هندسة البرمجيات والذكاء الاصطناعي

معلومات جديدة عن اختفاء الضابط هدار جولدن

تنويه مهم من شركة الكهرباء لمنتفعي الشؤون الاجتماعية بخصوص شحن العدادات الذكية

"صديقي الحيوان".. تجربة فريدة تشبع فضول الأطفال العلمي

قلق يسود عائلة المعتقل عبد ناصر الرابي إزاء تدهور حالته الصحية

تنويه مهم من شركة الكهرباء لمنتفعي الشؤون الاجتماعية بخصوص شحن العدادات الذكية

01 اغسطس 2023 . الساعة 12:35 بتوقيت القدس
...
تنويه مهم من شركة الكهرباء لمنتفعي الشؤون الاجتماعية بخصوص شحن العدادات الذكية

أصدرت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًّا لمنتفعي الشؤون الاجتماعية بغزة، وذلك بخصوص شحن العدادات الذكية بقيمة 50 شيكلًا.

وقالت الشركة، إن بدءًا من اليوم سيتم تنفيذ القرار الحكومي الصادر بتاريخ 14 يونيو 2023 لمنتفعي الشؤون الاجتماعية بشحن عداداتهم الذكية بقيمة 50 شيكلًا.

ونوَّهت إلى أنه سيتم تنفيذ المنحة شهريًا وبشكل آلي وبتحديث إلكتروني من البيانات الحكومية، ولن يتم استقطاع أي مبالغ من المنحة المقدَّمة للمشتركين.

وذكرت شركة توزيع الكهرباء إنها بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة 50 شيكلًا، وذلك بناءً على كشف وزارة التنمية الاجتماعية.

وأوضحت في تنويه أنه يتم تحديث الكشف شهريّاً من خلال قاعدة البيانات الحكومية بشكل إلكتروني.

وتنوّه الشركة للإخوة المشتركين منتفعي الشؤون الاجتماعية غير المستفيدين من المنحة ضمن المرحلة الأولى نظراً لعدم استيفاء الشروط، زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.gedco.ps   لتحديث بياناتهم والاطلاع على شروط الانتفاع.

وتقدَّمت الشركة بجزيل شكرها للجنة متابعة العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في دعم المشتركين من منتفعي الشؤون الاجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#شركة الكهرباء #تنويه #منتفعي الشؤون #العدادات الذكية #شحن العدادات الذكية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة