فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهادات حصرية تكشف اليوم من مسرح اختفاء الضابط هدار جولدن

هنية يعزّي بوفاة الشيخ الدكتور الماليزي صبري أونق

أول تعليق من عشيرة السطرية على نتائج التحقيق بحادثة وفاة ابنها شادي أبو قوطة

قبيلة الترابين: نثمّن التزام الحكومة بالشفافية وسرعة الإجراءات المتخذة بحادثة وفاة "أبو قوطة"

قوات الاحتلال تقمع الأسرى وتتخذ إجراءات تعسفية

"الإعلام الحكومي" يرصد 89 إنتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يوليو

الإعلان عن نتائج التحقيق بوفاة المواطن شادي أبو قوطة في خان يونس

أحد وجهاء خان يونس يعقّب على نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة

المكملات الغذائية للاعبي كمال الأجسام.. الخبرة وحدها لا تكفي

الاعتراف بـ(إسرائيل) والانتخابات المشروطة.. عباس يستمر بوضع "لاءاته" أمام المصالحة

مشيدًا بدعمه للقضية الفلسطينية

هنية يعزّي بوفاة الشيخ الدكتور الماليزي صبري أونق

01 اغسطس 2023 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
...
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، عائلة الفقيد الدكتور صبري أونق، نائب رئيس هيئة علماء المسلمين في ماليزيا.

وأشاد هنية بمناقب الرحل، قائلًا إنه أحد الذين بذلوا جهودًا رائدة في دعم القضية الفلسطينية ومقاومتها في ماليزيا، ليغادر هذه الحياة بعد رحلة طويلة في العلم والدعوة والجهاد، وليختم له بخاتمة طيبة وهو يلقي محاضرة في أحد مساجد ماليزيا.

اقرأ أيضًا: هنية يعزّي رئيس الإمارات بوفاة شقيقه الشيخ سعيد آل نهيان

وعبَّر عن حزنه وحزن قيادة الحركة لتلقيه نبأ وفاة الدكتور أونق، مقدمًا التعازي لزوجة الفقيد نور حياتي، والتي كانت كتفًا إلى كتف مع زوجها المرحوم في نصرة القضية الفلسطينية، ومن خلالها قدَّم تعازيه إلى الشعب الماليزي وعلمائه ودعاته عامَّة والعاملين للقضية الفلسطينية خاصة.

واستحضر هنية مناقب الفقيد في دعم هذه القضية المباركة من خلال عديد المواقع التي شغلها خلال حياته العلمية والدعوية.

ودعا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، ويعوّض القضية الفلسطينية بأمثاله من العلماء الصادقين والدعاة المجاهدين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#هنية #إسماعيل هنية #صبري أونق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة