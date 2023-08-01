أول تعليق من عشيرة السطرية على نتائج التحقيق بحادثة وفاة ابنها شادي أبو قوطة

أصدرت عشيرة السطرية- عائلة أبو قوطة، بيانًا علَّقت فيه على نتائج التحقيق الخاص بوفاة ابنها شادي أبو قوطة.

وفي بيانها قالت: "تلقينا في عشيرة السطرية- عائلة أبو قوطة بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابننا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة".

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وأشادت بالقرارات الناتجة عن لجنة التحقيق، مقدّمة بشكرها للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثراً بالغاً وكبيراً في مواساة العائلة وذوي الفقيد.

كما وشكرت جميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا.





المصدر / فلسطين أون لاين