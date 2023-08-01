فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعليق من عشيرة السطرية على نتائج التحقيق بحادثة وفاة ابنها شادي أبو قوطة

قبيلة الترابين: نثمن التزام الحكومة بالشفافية وسرعة الإجراءات المتخذة بحادثة وفاة "أبو قوطة"

قوات الاحتلال تقمع الأسرى وتتخذ إجراءات تعسفية

"الإعلام الحكومي" يرصد 89 إنتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يوليو

الإعلان عن نتائج التحقيق بوفاة المواطن شادي أبو قوطة في خان يونس

أحد وجهاء خان يونس يعقّب على نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة

المكملات الغذائية للاعبي كمال الأجسام.. الخبرة وحدها لا تكفي

الاعتراف بـ(إسرائيل) والانتخابات المشروطة.. عباس يستمر بوضع "لاءاته" أمام المصالحة

متحدثون يطالبون المجتمع الدولي وسلطة رام الله بتخليص غزة من أزماتها الاقتصادية

سلطة الطاقة تتحدث عن ما سيوفره تشغيل المولد الرابع من قدرات

أول تعليق من عشيرة السطرية على نتائج التحقيق بحادثة وفاة ابنها شادي أبو قوطة

01 اغسطس 2023 . الساعة 11:59 بتوقيت القدس
...
أول تعليق من عشيرة السطرية على نتائج التحقيق في وفاة ابنها شادي أبو قوطة

أصدرت عشيرة السطرية- عائلة أبو قوطة، بيانًا علَّقت فيه على نتائج التحقيق الخاص بوفاة ابنها شادي أبو قوطة.

وفي بيانها قالت: "تلقينا في عشيرة السطرية- عائلة أبو قوطة بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابننا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة".

اقرأ أيضًا: الإعلان عن نتائج التحقيق بوفاة المواطن شادي أبو قوطة في خان يونس

وأشادت بالقرارات الناتجة عن لجنة التحقيق، مقدّمة بشكرها للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثراً بالغاً وكبيراً في مواساة العائلة وذوي الفقيد.

كما وشكرت جميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا.

2749bf57-6c8e-472d-8342-128d5286294f.jpeg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#شادي أبو قوطة #عشرية السطرية #وفاة شادي أبو قوطة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة