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قبيلة الترابين: نثمّن التزام الحكومة بالشفافية وسرعة الإجراءات المتخذة بحادثة وفاة "أبو قوطة"

01 اغسطس 2023 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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الشيخ سالم الصوفي

ثمَّن الشيخ سالم الصوفي، التزام الحكومة في غزة بالشفافية وسرعة الإجراءات المتخذة في سبيل إحقاق الحق، بشأن ملف وفاة المواطن شادي أبو قوطة في مدينة خان يونس.

وقدَّر الصوفي في تصريح له، عالياً اهتمام حركة حماس بالموضوع وإعطاءه درجة عالية من الاهتمام، بما تمثل ذلك في الزيارة الفورية عضو المكتب السياسي زكريا أبو معمر ويرافقه وفد كبير من الحركة لديوان عشيرة السطرية.

وقال: سرعة الإجراءات وشفافيتها نزعت فتيل الأزمة ووأدت الفتنة في مهدها، وفوتت الفرصة على مثيري الفتن.

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وأكد الصوفي أن الإجراءات تعكس حرص الحكومة والتزامها بمسؤولياتها تجاه المواطن، مشيرًا إلى أن سرعة التحقيق وإعلان النتائج في مؤتمر صحفي علني يدل على الشفافية ويبعث فينا روح الطمأنينة.

وأضاف: نتائج ومخرجات لجنة التحقيق تعزّز الثقة بين المواطن وبين الجهاز التنفيذي المتمثل بالنيابة العامة والجانب الحكومي.

وأعرب عن أمله في إنشاء مدونة سلوك تحكم العلاقة ما بين المواطن وموظف الحكومة بحيث تكون الضامن لعلاقات سقفها النظام والقانون.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قبيلة الترابين #حكومة غزة #شادي أبو قوطة #أبو قوطة

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