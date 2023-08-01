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أحد وجهاء خان يونس يعقّب على نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة

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أحد وجهاء خان يونس يعقّب على نتائج التحقيق في وفاة المواطن شادي أبو قوطة

01 اغسطس 2023 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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المختار أسامة بربخ

عقَّب أسامة بربخ أحد وجهاء ومخاتير عائلة بربخ، على نتائج التحقيق بحادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في مدينة خان يونس.

وقدَّم بربخ لإذاعة الأقصى الشكر والتقدير لكل من أنجز التحقيق وإحقاق الحق لأهله وهو شيء تشكر عليه الجهات التنفيذية لما قامت به من جهد مبارك.

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وقال: "التحقيق كان فيه عدالة ومباركة من الجميع وتبيان للحقائق وإعطاء لكل حقٍ حقه ونثمّن هذا الجهد الطيب من الحكومة".

وأكد أن جهد العشائر المخاتير ولجان الإصلاح لن يكون له إنجاز دون أن يكون له دعم حكومي من الجهة التنفيذية.

كما وأكد أن هناك رضى وارتياحًا كاملًا لنتائج التحقيق من عشيرة الفقيد أبو قوطة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خان يونس #لجنة تحقيق #شادي أبو قوطة

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