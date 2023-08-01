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سلطة الطاقة تتحدث عن ما سيوفره تشغيل المولد الرابع من قدرات

01 اغسطس 2023 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
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محطة توليد الكهرباء بغزة

قال رئيس سلطة الطاقة بغزة، م. جلال إسماعيل، اليوم الثلاثاء، إنه بجهود الأشقاء القطريين ودعهمم لغزة المحاصرة تم توفير الوقود اللازم لتشغيل المولد الرابع حتى الخامس من سبتمبر القادم وبدء دخول الخدمة الى الشبكة.

وأوضح إسماعيل لإذاعة الأقصى، أن المولدات الثلاثة توفر ما بين 65 إلى 70 ميجا واط، ومع تشغيل المولد الرابع يعطينا تقديراً من 85 إلى 95 ميجا واط، مشيرا إلى أن هذا سينعكس إيجاباً على تحسن جدول توزيع الكهرباء.

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ونوه إلى أن تشغيل المولد الرابع جاء في ظل مباحثات دائمة مع الأشقاء القطريين خلال فترة الصيف بغرض تشغليه.

المصدر / فلسطين أون لاين
#كهرباء غزة #سلطة الطاقة #محطة التوليد #المولد الرابع

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