نظراً لعمليات البحث الكبيرة على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر بالأسماء وأرقام الجلوس، أصبح الآن متاح لكم لمعرفة نتائجكم في الثانوية العامة لهذا العام.

ومن خلال هذا الرابط، يمكن للطلاب والطالبات معرفة نتائجهم في مرحلة الثانوية العامة (صف الثالث ثانوي)، مع العلم أن هذه النتيجة حقيقية ولكن ليست مستندا رسمياً، ويتطلب من الطلبة الذهاب إلى المدرسة من أجل الحصول على المستند الأصلي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسماء.. مصر

وفيما يخص نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسماء، توفر المدارس هذه الخدمة، ولا يمكن للطالب الحصول على نتيجته في الثانوية العامة إلا من خلال رقم الجلوس من خلال الروابط الموفرة لهذه الخدمة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.. مصر

ويبحث الطلبة وذويهم عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، فمن خلال الرقم الجلوس الخاص بكل طالب والذي يتكون من 6 أرقام، يمكن للطالب الحصول على نتيجته، وكشف درجات بالمواد.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالأسماء وأرقام الجلوس

لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم، فيوفر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، وكذلك يقدم موقع القاهرة 24 بالأسفل (رابط مباشر)، نتيجة الثانوية العامة، بشكل مفصل، من خلال الخطوات التالية:

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر:

البحث عن موقع وزارة التربية والتعليم المصري

الضغط على ايقونة خدمة نتيجة الثانوية العامة.

الضغط على مربع وضع رقم الجلوس.

الآن يضغط على نتيجة الثانوية العامة.

اضغط هنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر بالأسماء وأرقام الجلوس

وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن نسبة النجاح في الثانوية العامة لعام 2023 في مصر بلغت نحو 78.8%، بنسبة زيادة عن العام الماضي بنحو 3.4%.

المصدر / فلسطين أون لاين