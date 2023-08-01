معروف: إعلان نتائج التحقيق بوفاة المواطن "أبو قوطة" اليوم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، إنه سيتم اليوم الثلاثاء إعلان نتائج التحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة بمحافظة خان يونس بعد انتهاء اللجنة المكلفة بالتحقيق أعمالها برئاسة وكيل وزارة العدل.

وأوضح معروف في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة رفعت تقريرها الختامي لرئيس متابعة العمل الحكومي، كما تم وضع عائلة الفقيد في صورة مخرجات اللجنة.

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وذكر أن متابعة العمل الحكومي أقرت إنفاذ جميع التوصيات ووضع الإجراءات التي قدمتها اللجنة موضع التنفيذ الفوري

المصدر / فلسطين أون لاين