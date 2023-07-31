أربع دول تبنت كل إجراءات مكافحة التدخين.. تعرف إليها!

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أن 4 دول فقط هي البرازيل وموريشيوس وهولندا وتركيا، تبنت كل الإجراءات الموصى بها لمكافحة "آفة التدخين الفتاكة".

وفي تقرير حديث، حضّت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الدول على توسيع نطاق استخدامها للإجراءات المعترف بها للحد من استهلاك التبغ، بما في ذلك فرض حظر على الإعلانات ولصق تحذيرات صحية على عبوات السجائر، وزيادة الضرائب على التبغ وتقديم المساعدة لأولئك الذين يريدون الإقلاع عن التدخين.

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وأشارت إلى أن موريشيوس وهولندا، انضمتا إلى البرازيل وتركيا في تنفيذ كل الإجراءات الموصى بها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن 5.6 مليار شخص، أو 71% من سكان العالم، يتمتعون الآن بحماية من خلال إجراء واحد على الأقل لمكافحة التبغ.

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وما زال التدخين السبب الرئيس للوفيات التي يمكن تجنبها، مع تسببه في وفاة 8.7 مليون شخص كل عام، منهم 1.3 مليون بسبب التعرض للدخان السلبي.

وبحسب المنظمة، هناك 8 دول على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى الدول الرائدة في مكافحة التبغ، هي إثيوبيا وإيران وإيرلندا والأردن ومدغشقر والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا.

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ومع ذلك، ما زال 2.3 مليار شخص في 44 دولة، غير محميين بأي من تدابير منظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ.

المصدر / وكالات