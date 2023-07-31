5 عمليات إطلاق نار و19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 19 عملاً مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وإعطاب آلية للاحتلال وتصدٍ لاعتداءات المستوطنين، و10 مواجهات في مناطق متفرقة، أسفرت عن إصابة جندي إسرائيلي.

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وأصيب جندي إسرائيلي رشقا بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في دير ابزيع برام الله.

وأطلق مقاومون النار بشكل متكرر على قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طوباس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص أكثر من مرة خلال اقتحام الحي الشرقي في جنين، كما فجروا عبوة ناسفة وأعطبوا آلية عسكرية للاحتلال.

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وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في دير أبو مشعل برام الله، وحطموا مركباتهم.

واندلعت مواجهات في 10 أماكن متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين وطوباس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 4 مستوطنين، بينما استشهد 7 مواطنين بينهم 3 من مجاهدي كتائب القسام.

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وخلال الفترة الممتدة ما بين 21-07-2023 حتى 27-07-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 139 عملاً مقاوماً، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ واحد من جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين