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ارتفاع عدد الضحايا في عين الحلوة إلى 11 والجرحى 40

31 يوليو 2023 . الساعة 22:21 بتوقيت القدس
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ارتفاع عدد الضحايا في عين الحلوة إلى 11 والجرحى إلى 40

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الضحايا في الاشتباكات المسلحة في مخيم عين الحلوة بلبنان إلى 11 شخصًا بينهم أحد موظفي الوكالة وإصابة 40 آخرين.

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وأشارت "أونروا" في بيانها، إلى أنها "فتحت مدارسها لإيواء العائلات النازحة بمساعدة متطوعين وهي جاهزة لتقديم المساعدة لهم بما في ذلك الفرش والغذاء والماء ومستلزمات النظافة والدعم النفسي والاجتماعي والرعاية الصحية".

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وأوضحت أنه تم تعليق جميع خدمات الأونروا في المخيم بشكل مؤقت بسبب الأحداث الدائرة.

ودعت الأونروا بشكل عاجل جميع الجهات إلى العودة فورًا للهدوء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#وكالة الغوث #الاشتباكات #عين الحلوة #الضحايا #النازحين

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