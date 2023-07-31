عائلة الصحفي الساعي: اعتقاله غير قانوني ويجب الإفراج الفوري عنه

طالبت عائلة الصحفي سامي الساعي المعتقل لدى جهاز مخابرات السلطة في طولكرم، بالإفراج الفوري والعاجل عنه، مؤكدة رفضها للاعتقال والذي في أصله مخالف للقانون.

وأوضحت أماني الجندب، زوجة الصحفي سامي الساعي أن اعتقال زوجها غير قانوني، حيث أنه لا يوجد مذكرة استدعاء، وتم اختطافه من مكان عمله.

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وأشارت الجندب إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تبليغ العائلة بشكل رسمي عن مكانه بعد الاعتقال أو وضع الاعتقال أو التهمة الموجهة له، منوهة إلى أن اعتقال زوجها يؤكد عدم وجود حرية رأي وحرية عمل إعلامي، حيث أنه بالأغلب التهم الموجه له الكتابة والنشر وعمله الصحفي.

واعتقلت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اليوم الاثنين الصحفي والأسير المحرر سامي الساعي، بعد مداهمة مقر عمله في طولكرم.

وسبق أن تعرض الساعي للاعتقال على يد جهاز الأمن الوقائي لمدة 23 يوماً على خلفية آرائه ومواقفه السياسية، وأفرج عنه بكفالة بقيمة 5000 دينار أردني.

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والصحفي سامي الساعي (43 عامًا) من ضاحية "ارتاح" في طولكرم، اعتُقل عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، كما أنه أسير محرر اعتُقل لمدة تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، واعتقل لدى الاحتلال مرة أخرى، وهو أب لخمسة أطفال.

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المصدر / فلسطين أون لاين